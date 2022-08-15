Москва, , 10:06 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опустилась с 95-го на 107-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 15 августа сообщается на сайте организации.

Анастасия Павлюченкова Www.wtatennis.com

Павлюченкова из-за травмы колена досрочно завершила сезон. Она впервые с июня 2008 года выбыла из топ-100 мирового рейтинга. Её лучшей позицией в карьере было 11-е место.

Рейтинг WTA от 15 августа: