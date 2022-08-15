Нижний Новгород, , 10:05 — REGNUM Вечером 14 августа недалеко от деревни Чаглава Кстовского района произошло падение мотодельтаплана. Обстоятельства происшествия устанавливаются в рамках проверки, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Мотодельтаплан после крушения t. me/CMSUTSKR

Установлено, что при заходе на посадку частный мотодельтаплан совершил дополнительный круг. В результате крушения пострадали мужчина 1963 года рождения и женщина 1987 года рождения, они госпитализированы с различными травмами.

По предварительным данным, причиной происшествия могли стать техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия.

В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле текущего года произошло падение мотодельтаплана с двумя людьми на борту около города Пестово Новгородской области. При падении была повреждена линия электропередач. Один из пассажиров воздушного судна получил тяжелые травмы.

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