Москва, , 10:04 — REGNUM С началом осени 2022 года индекс экономической уверенности жителей РФ снова вернется «зеленую зону». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 августа заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала информацию о том, что с 1 по 7 августа индекс экономической уверенности жителей РФ снизился до нуля.

Потребитель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Индекс экономической уверенности — один из самых молодых индексов, продолжительность его жизни — пять месяцев, — отметила Лебединская. — Такой короткий ряд динамики позволяет сопоставлять лишь предшествующие периоды. Специфика этого и других аналогичных исследований в том, что в них велика психологическая составляющая. Например, в начале июня многие уходят в отпуск, получают отпускные, и настроение достаточно радужное. Тем более что и ценники в продовольственных магазинах приятно радуют жителей РФ в последние несколько недель (ИПЦ в июне составил 99,65%, а годовая инфляция замедлилась до 15,1%), открываются для туристов Египет, ОАЭ и Мальдивы. Поэтому и рекордное количество приобретённой физлицами валюты может быть связано именно с туристическими целями».

Как полагает Лебединская, зафиксированное снижение уверенности можно оценивать скорее как некую «паузу».

«В сентябре дети пойдут в школу, все необходимые покупки, связанные с этим, будут завершены; большинство отпускников вернутся в родные пенаты и приступят к работе, и значение индекса, скорее всего, снова войдет в зеленую зону, — сказала Лебединская. — Важно, что и в предпринимательской сфере число оптимистов, ожидающих рост производства в течение ближайших трех месяцев, превысило количество ожидающих снижения выпуска продукции в июле 2022 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, снижение оптимизма по поводу будущего развития России отразилось и на потребительском поведении населения.