Симферополь, , 10:04 — REGNUM В Крыму разбираются со скандалом в местном караоке-баре, где по просьбе одного из посетителей включили националистическую песню в поддержку ВСУ. Об этом стало известно 15 августа.

Караоке Дарья Драй © ИА REGNUM

В настоящее время, сообщил портал «Крым 24 «, все виновные установлены и привлечены к отвественности.

Сам посетитель, по просьбе которого и была включена песня, танцевавший под неё, теперь на камеру принёс извинения и заявил о том, что «полностью поддерживает спецоперацию». Ещё двое участников инцидента — ди-джей и владелица бара — заявили, что были «не в курсе», и не знали о содержимом клипа.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Красногвардейском районе Крыма снесли станцию техобслуживания автотранспорта, на которой ранее отказались обслуживать российских военных.