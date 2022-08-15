Симферополь, , 10:03 — REGNUM Планы уничтожения Крымского моста поднимают далеко не в первый раз. И нет ничего удивительного в том, что на июньском саммите НАТО Киев обсудил этот вопрос с министром обороны Великобритании. Редакция ИА REGNUM собрала лишь некоторые из пугающих заявлений.

Крымский мост (c) ИА REGNUM

О том, что Украина должна нанести превентивные ракетные удары по базам и кораблям Черноморского флота РФ в Крыму и на Черном море, а также Керченскому мосту, экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявлял еще 21 марта.

«Явно наступило время уничтожения одного из символов национального унижения Украины в прошлом — Крымского моста», — обратился 6 апреля боевик Семен Семенченко к президенту Украины.

Секретарь комитета по нацбезопасности и обороне украинского парламента Роман Костенко 14 апреля рассказал, что через Крымский мост поступает вооружение, однако у Украины нет оружия, способного достать до стратегического объекта. «Было бы хорошо, если бы наши партнеры обеспечили нас чем-то таким, чем мы могли бы до него достать, поскольку у нас сейчас по факту нечем его достать», — посетовал Роман Костенко.

Глава СНБО Украины Алексей Данилов 21 апреля заявил, что удар по Крымскому мосту может быть нанесен при наличии необходимого вооружения.

«Если бы у нас была возможность, мы бы это сделали. Если будет возможность это сделать — обязательно сделаем», — заявил Алексей Данилов.

О возможной подготовке ВС Украины удара по Крымскому мосту 9 мая заявил представитель национальных вооруженных сил Латвии капитан Янис Слайдиньш.

Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив заявил, что для атаки на Крымский мост ВСУ необходимо продвинуться ближе к Азовскому побережью, чтобы нанести удар имеющимся вооружением.

Между тем, Крымский мост является одним из самых защищаемых мостов в мире. Его охраняют системы ПВО С-400 «Триумф» и «Панцирь С-1», ракетный комплекс «Вихрь» и система гидролокации и подавления диверсантов «Плавник». Кроме МВД и ФСБ, объект патрулирует специальная морская бригада Росгвардии и защищает служба РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

Но Украина с упорством параноика продолжает множить заявления о его уничтожении.

Напомним, ранее о том, что на саммите НАТО, проходившем в июне 2022 года, Киев и Лондон обсудили план уничтожения Крымского моста, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

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