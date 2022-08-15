Москва, , 10:03 — REGNUM Основными факторами дефляции являются укрепление рубля, снижение ключевой ставки Банка России и переориентация импорта на более дешевую продукцию неевропейских производителей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

Ранее Росстат сообщал, что потребительские цены в России за неделю со 2 по 8 августа снизились в среднем на 0,08%, а инфляция с начала года замедлилась до 10,87%. При этом недельная дефляция в России фиксируется уже пятую неделю подряд.

«Похоже, в ЦБ наконец убедились, что снижение инфляции за счет повышения ставки — это опасный миф. Удорожание кредитов разгоняет цены, и наоборот, что подтверждает практика последних месяцев. Поэтому впервые за многие годы поддержу действия Центробанка, в том числе и по укреплению национальной валюты, чему так упорно сопротивляется Минфин», — сказал Миронов.

Депутат отметил, что не согласен с прогнозами о возможном скачке цен в связи с изменением «сберегательной модели» населения. По его словам, несмотря на увеличение банковских депозитов, две трети населения не имеет вообще никаких сбережений, а те, кто имеет, в основном копят на черный день.

«Владельцев крупных вкладов ничтожное меньшинство, и, если завтра они снимут деньги и выйдут с ними на рынок, на общей ситуации это не скажется. Если же говорить об основной массе населения, то здесь платежеспособность на столь низком уровне, что ее повышение никак не скажется на инфляции. Напротив, если за счет дешевого кредита мы поддержим бизнес и одновременно увеличим покупательскую активность, то найдем баланс между спросом и предложением и создадим условия для устойчивого роста экономики», — заключил он.

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