Екатеринбург, 15 августа, 2022, 10:22 — ИА Регнум. На территории Свердловской области 15 августа продолжают действовать семь лесных пожаров, ещё 16 ликвидированы. Об этом журналистам сообщили в свердловском департаменте информполитики.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Для оперативного выявления возгораний в регионе используют многоуровневую систему мониторинга. За лесным фондом наблюдают с помощью специальных видеокамер, авиации и спутника.

Отметим, Свердловская область занимает шестое место в России по площади лесных пожаров. Огнём в регионе охвачено 457 гектаров. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Якутии, там горят более 54 тыс. гектаров леса.