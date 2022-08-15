Санкт-Петербург, 15 августа, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Жителям Санкт-Петербурга начали приходить новые квитанции для оплаты начислений за капитальный ремонт. Об этом 15 августа сообщили в городском жилищном комитете.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квитанция

Обновленные платёжки приходят по домашним адресам петербуржцев с 1 августа. Нововведение заключается в том, что вся сумма задолженности и актуальных начислений по взносам отражена в квитанции в поле «к оплате». Такая мера поможет горожанам отслеживать состояние своего счёта и контролировать платежи.

Появление новых квитанций стало возможным после завершения сверки долгов и переходного периода. Спорные ситуации по долгам также разрешены.

«Включение полной суммы долга в поле «к оплате» — последовательный шаг Фонда («Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» — прим. ред.) в рамках работы с задолженностью. Изменение платежного документа позволит сделать процесс оплаты понятнее, увеличит информированность собственников», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что в июле в квитанции включили услугу «Обращение с ТКО». Такие платёжные документы стали получать 1,3 млн владельцев или съёмщиков квартир в Петербурге.