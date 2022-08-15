Энгельсский район, Саратовская область, , 10:08 — REGNUM Под Саратовом утром 15 августа дорожно-транспортное происшествие с участием двоих подростков закончилось гибелью одного из них. По факту ДТП проводится доследственная проверка, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, автомобиль «Ока» под управлением 16-летнего водителя двигался на автоподъезде к селу Воскресенка Энгельсского района Саратовской области. Подросток допустил съезд машины на столб со знаком «обгон запрещен», из-за чего автомобиль опрокинулся. В результате ДТП погиб находившийся на пассажирском сиденье 12-летний мальчик. Пострадавшего несовершеннолетнего водителя доставили в медицинское учреждение. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

ИА REGNUM ранее сообщало, днем 8 августа у дома №19 по улице Усть-Курдюмской в Саратове столкнулись автомобили «ВАЗ-2110», «Киа» и «Фольксваген». В реанимацию доставили мужчину из «ВАЗ-2110», одну из пострадавших вызволяли при помощи гидравлического инструмента.

Читайте также: В Саратове в массовом ДТП пострадали семь человек