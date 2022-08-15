Энгельсский район, Саратовская область, 15 августа, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Под Саратовом утром 15 августа дорожно-транспортное происшествие с участием двоих подростков закончилось гибелью одного из них. По факту ДТП проводится доследственная проверка, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, автомобиль «Ока» под управлением 16-летнего водителя двигался на автоподъезде к селу Воскресенка Энгельсского района Саратовской области. Подросток допустил съезд машины на столб со знаком «обгон запрещен», из-за чего автомобиль опрокинулся. В результате ДТП погиб находившийся на пассажирском сиденье 12-летний мальчик. Пострадавшего несовершеннолетнего водителя доставили в медицинское учреждение. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

ИА REGNUM ранее сообщало, днем 8 августа у дома №19 по улице Усть-Курдюмской в Саратове столкнулись автомобили «ВАЗ-2110», «Киа» и «Фольксваген». В реанимацию доставили мужчину из «ВАЗ-2110», одну из пострадавших вызволяли при помощи гидравлического инструмента.

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