Москва, , 09:59 — REGNUM Следственный комитет России возобновил рассмотрение уголовного дела против 22 лиц из Соединенных Штатов и Либерии и ряда компаний, которые причастны к похищению российского лётчика Константина Ярошенко. Об этом 15 августа сообщил сам Ярошенко.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

«Мне позвонили из ростовского СК… Это дело в отношении 22 граждан США и Либерии, а также компаний, которые причастны к моему похищению, пыткам и нарушению ряда международных законов и конвенций, в том числе законодательства России, США, Украины и Либерии», — сказал он ТАСС.

Ярошенко добавил, что уже давал показания по данному делу, когда находился в Ростове-на-Дону.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля состоялся обмен российского лётчика Константина Ярошенко, осуждённого в США в 2010 году, на американского студента Тревора Рида, который был осуждён в России в 2019 году за нападение на стражей порядка.

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