Донецк, 15 августа, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Украинская артиллерия совершила обстрел Куйбышевского района Донецка. Об этом 15 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 9:20 нанесён удар с украинских позиций в населённом пункте Невельское. По Куйбышевскому району Донецка выпустили пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские формирования обстреляли населённый пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике.