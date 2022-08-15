Уфа, 15 августа, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Работы по строительству навеса, соединяющего в единую архитектурную форму терминалы внутренних и международных авиалиний, намерены начать 18 августа 2022 года в международном аэропорту «Уфа». Об этом 15 августа сообщает пресс-служба уфимской воздушной гавани.

Pravitelstvorb.ru Новое здание внутреннего терминала международного аэропорта в Уфе

Сообщается, что объект площадью 8,5 тысячи кв. м и высотой 23 метра позволит создать вспомогательное технологическое пространство для подготовки пассажиров к регистрации. Отмечается, что строительные работы будут осуществляться на протяжении полутора лет.

«В этот период мы вынуждены изменить схему движения автотранспорта и пассажиров на привокзальной площади. Строительная площадка перед зданием терминала №1 (вылет) на время ремонтных работ будет огорожена забором. Для входа в терминал пассажирам необходимо следовать по коридору, который оснащен навигационными указателями и имеет четыре входные группы», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что помимо этого, уменьшается число полос движения перед зданием аэровокзального комплекса.

«Во избежание скопления автомобилей, организованы специальные площадки для посадки и высадки пассажиров перед терминалами в зонах парковок А2 и А3. Тариф на пребывание авто на привокзальной площади сохраняется: до 15 минут — бесплатно», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что посадка и высадка граждан из автобусов будет осуществляться у входа в терминал международных авиалиний и у терминала внутренних авиалиний.

Ранее ИА REGNUM сообщало том, что в 2021 году в аэропорту Уфы было завершено расширение привокзальной площади, в результате парковочный комплекс был увеличен до 1600 машиномест.