Москва, , 09:57 — REGNUM Для участия в международной конференции по безопасности в Москве в столицу России прибыла делегация генерального штаба вооруженных сил Ирана. Об этом 14 августа сообщил посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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«Делегация Генерального Штаба Вооруженных Сил Исламской Республики Иран во главе с заместителем-координатном начальника Генерального Штаба Вооружённых Сил Исламской Республики Иран бригадным генералом Абдоллахи отправилась с визитом в Москву для участия в работе Московской международной конференции по безопасности», — написал он в своём сообщении.

Также Джалали уточнил, что 14 августа он встретил делегацию иранского генштаба по ее прилёту в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа иранский президент Ибрагим Раиси заявил, что мученик Кассем Сулеймани является символом сопротивления и источником гордости для Ирана и исламского мира.