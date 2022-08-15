Пекин, 15 августа 2022, 09:57 — REGNUM Китайские акции упали на утренних торгах в понедельник 15 августа на фоне разочаровывающих экономических данных, затмивших усилия центрального банка по стимулированию экономики страны, передает Financial Times.

Центральный банк Китая
Центральный банк Китая
Handelsblatt.com

Индекс CSI 300 упал почти на 0,1%, а гонконгский Hang Seng — примерно на 0,2%, после того как Китай опубликовал более слабые, чем ожидалось, данные по росту промышленного производства и розничных продаж.

После публикации этих данных рынки быстро сбавили обороты, достигнутые ранее утром, когда Народный банк Китая принял неожиданное решение снизить ставку по кредитам, стремясь влить наличные средства в экономику, пострадавшую от неоднократных локдаунов в связи с пандемией COVID-19.

Китайские акции не поддержали более широкую тенденцию роста мировых фондовых рынков, и это свидетельствует о том, что длительные пандемические ограничения отличают Китай от других крупных экономик.

Японский индекс Topix вырос почти на 0,5% в начале торгов, так как экономика страны ускорилась после снятия пандемических ограничений, что способствовало росту потребительских расходов.

Американские акции демонстрируют рост четыре недели подряд на фоне признаков стабилизации инфляция.

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