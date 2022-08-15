Пекин, 15 августа, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Китайские акции упали на утренних торгах в понедельник 15 августа на фоне разочаровывающих экономических данных, затмивших усилия центрального банка по стимулированию экономики страны, передает Financial Times.

Handelsblatt.com Центральный банк Китая

Индекс CSI 300 упал почти на 0,1%, а гонконгский Hang Seng — примерно на 0,2%, после того как Китай опубликовал более слабые, чем ожидалось, данные по росту промышленного производства и розничных продаж.

После публикации этих данных рынки быстро сбавили обороты, достигнутые ранее утром, когда Народный банк Китая принял неожиданное решение снизить ставку по кредитам, стремясь влить наличные средства в экономику, пострадавшую от неоднократных локдаунов в связи с пандемией COVID-19.

Китайские акции не поддержали более широкую тенденцию роста мировых фондовых рынков, и это свидетельствует о том, что длительные пандемические ограничения отличают Китай от других крупных экономик.

Японский индекс Topix вырос почти на 0,5% в начале торгов, так как экономика страны ускорилась после снятия пандемических ограничений, что способствовало росту потребительских расходов.

Американские акции демонстрируют рост четыре недели подряд на фоне признаков стабилизации инфляция.