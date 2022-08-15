Лондон, 15 августа, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес признал поражение в 20-летней войне сил США и НАТО в Афганистане на церемонии поминовения сотен британских солдат, погибших в войне. Об этом сообщает Ariana News.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Великобритания

«Мы пошли туда с правильной целью и оставались там 20 лет, мы работали в интересах безопасности, экономического развития и образования, но потерпели неудачу», — констатировал Уоллес.

Глава минобороны добавил, что у него до сих пор перед глазами образ прошлогоднего хаотичного ухода.

Выступая перед семьями погибших британских солдат, он отметил: »Их родители будут чувствовать, что их дети погибли напрасно». Он добавил, что история покажет, что, когда Запад покинул Афганистан, эта страна вернулась в своё прежнее состояние.

«Мы бросили людей, мы оставили страну «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), главным образом потому, что Запад не хотел там оставаться. Если Запад не хотел оставаться в Афганистане, зачем он вошёл в эту страну?» — сказал Уоллес.

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Сейчас Великобритания платит по миллиону фунтов в день за проживание афганских граждан, вывезенных во время эвакуации. Напомним, около 9500 граждан Афганистана в 70 отелях Британии ждут переезда на постоянное проживание.