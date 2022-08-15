Тбилиси, , 09:56 — REGNUM Предложение ввести ограничения для граждан России, регистрирующих бизнес в Грузии поддерживают 57% населения республики. Об этом свидетельствуют данные опроса грузинской консалтинговой компании АСТ.

Русофобия в Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хотя большинство населения не выражает открытого недовольства большим количеством русских туристов в курортных зонах Грузии, большая их часть (57%) считают, что правительство Грузии должно ограничить ведение бизнеса гражданами России», — отмечают авторы исследования.

Согласно представленным данным, среди тех, кто выступил за эти ограничения, 40,6% опрошенных сказали, что считают РФ «врагом», 37,9% посетовали, что российских бизнес конкурирует с грузинским, а 11,1% выразили недовольство спецоперацией по денацификации Украины.

Напомним, в Грузии ряд оппозиционных лидеров требуют ввести визы для российских граждан, а также взять под особый контроль их сделки с недвижимостью и регистрацию бизнеса. Они это объясняют многократным ростом потока прибывающих в республику жителей РФ в сравнении с 2021 годом. При этом число гостей, прибывших из России в 2022 году составляет около 60% от того, сколько было в 2019 году до введения карантинных ограничений.

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