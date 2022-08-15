Бамако, 15 августа, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Несколько десятков человек провели демонстрацию в городе на севере Мали, чтобы ускорить вывод французских вооруженных сил, сообщает Le Figaro.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Гао также является домом для последних французских военнослужащих, находящихся в Мали, которые направляются в Нигер.

Отношения между правящей хунтой в Бамако и Парижем, бывшей колониальной державой, в последние месяцы резко ухудшились, подтолкнув обе страны к разрыву связей после девяти лет непрерывного французского присутствия для борьбы с джихадистами.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон соберет всех представителей ведомств после того, как лесные пожары будут потушены, чтобы обсудить «модель предотвращения пожаров и борьбы с ними» во Франции.