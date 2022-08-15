Москва, , 09:54 — REGNUM Отток капитала из РФ стал одним из тех факторов, которые способствуют росту инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 августа заявила профессор финансового университета при правительстве РФ Леля Паштова.

Инфляция Pixabay.com

«Один из основных факторов, по моему мнению, способствующих не только росту инфляции, но и многим негативным явлениям в экономике России, — это катастрофический вывоз капитала из страны, — сказала она. — В среднем в год отток капитала из России составлял 75-80 млрд долларов. Была большая надежда, что правительство РФ введет ограничительные меры, и этот отток сократится. К великому сожалению, этого не произошло. Да еще ЦБ РФ повысил прогноз по оттоку капитала из России: в 2022 году до 243 млрд долларов, в 2023 — до 125 млрд долларов. А это величина годового бюджета!»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Паштова рассказала о том, как в РФ может вырасти инфляция по итогам 2022 года.

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