Чебоксары, 15 августа, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Чебоксарах утром 15 августа в ДТП попал автобус, который следовал в Новочебоксарске. По предварительным данным, произошло столкновение с грузовым автомобилем. В полиции говорят о четырёх пострадавших, спасатели заявляют о доставленных в больницу десяти пассажирах. Об этом сообщается на сайтах МВД по Чувашии и управления МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным правоохранителей, авария произошла в Чебоксарах 15 августа в 06:40 на проспекте Тракторостроителей возле остановки общественного транспорта «Улица Гастелло».

«По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Форд-Транзит» маршрута № 220 Чебоксары — Новочебоксарск совершил наезд на стоявшую фуру», — сообщают в полиции.

В МВД по Чувашии отмечают, что предварительно пострадали четыре пассажира микроавтобуса, они доставлены в медицинское учреждение. Позже спасатели уточнили, что на осмотр в медицинские учреждения доставлены десять пассажиров, детей среди них нет.

Правоохранители сообщают, что водитель маршрутки трезв, обстоятельства происшествия устанавливаются. Сотрудники ГИБДД составили протокол в отношении водителя фуры за остановку на полосе для маршрутных транспортных средств (ч. 1 ст. 12.17 прим.1 КоАП РФ).

Как сообщало ИА REGNUM , ранее крупное ДТП произошло 6 августа на федеральной трассе М-7 «Волга» в Ядринском районе Чувашии на мосту через Суру. В полиции предварительно установили, что 38-летний житель Татарии выехал на легковом автомобиле на встречную полосу движения, врезавшись в другую легковушку. В результате оба водителя погибли, ещё четверо доставлены в больницу.

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