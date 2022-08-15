Москва, 15 августа 2022, 09:50 — REGNUM Российский теннисист Роман Сафиулин вошёл в топ-100 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 15 августа сообщается на сайте организации.
Сафиулин поднялся с 122-го на 97-е место и впервые в карьере вошел в топ-100 мирового рейтинга.
На прошлой неделе 25-летний теннисист выиграл турнир категории «челленджер» в Чикаго (США), победив в финале американца Бена Шелтона со счётом 6:3, 4:6, 7:5.
Первое место сохранил Даниил Медведев. Андрей Рублёв занимает восьмую строчку, Карен Хачанов опустился с 28-го на 30-е место, а Аслан Карацев остался на 38-м месте.
Рейтинг АТР от 15 августа:
Даниил Медведев (Россия) — 6 885 очков;
Александр Зверев (Германия) — 6 760;
Рафаэль Надаль (Испания) — 5 620;
Карлос Алькарас (Испания) — 5 045;
Каспер Рууд (Норвегия) — 4 865;
Новак Джокович (Сербия) — 4 770;
Стефанос Циципас (Греция) — 4 650;
Андрей Рублев (Россия) — 3 630;
Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 625;
Хуберт Хуркач (Польша) — 3 435.