Москва, 15 августа 2022, 09:50 — REGNUM Российский теннисист Роман Сафиулин вошёл в топ-100 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 15 августа сообщается на сайте организации.

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Сафиулин поднялся с 122-го на 97-е место и впервые в карьере вошел в топ-100 мирового рейтинга.

На прошлой неделе 25-летний теннисист выиграл турнир категории «челленджер» в Чикаго (США), победив в финале американца Бена Шелтона со счётом 6:3, 4:6, 7:5.

Первое место сохранил Даниил Медведев. Андрей Рублёв занимает восьмую строчку, Карен Хачанов опустился с 28-го на 30-е место, а Аслан Карацев остался на 38-м месте.

Рейтинг АТР от 15 августа:

  1. Даниил Медведев (Россия) — 6 885 очков;

  2. Александр Зверев (Германия) — 6 760;

  3. Рафаэль Надаль (Испания) — 5 620;

  4. Карлос Алькарас (Испания) — 5 045;

  5. Каспер Рууд (Норвегия) — 4 865;

  6. Новак Джокович (Сербия) — 4 770;

  7. Стефанос Циципас (Греция) — 4 650;

  8. Андрей Рублев (Россия) — 3 630;

  9. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 625;

  10. Хуберт Хуркач (Польша) — 3 435.