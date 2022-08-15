Москва, 15 августа, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Российский теннисист Роман Сафиулин вошёл в топ-100 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 15 августа сообщается на сайте организации.

Fitbet.ru Теннис

Сафиулин поднялся с 122-го на 97-е место и впервые в карьере вошел в топ-100 мирового рейтинга.

На прошлой неделе 25-летний теннисист выиграл турнир категории «челленджер» в Чикаго (США), победив в финале американца Бена Шелтона со счётом 6:3, 4:6, 7:5.

Первое место сохранил Даниил Медведев. Андрей Рублёв занимает восьмую строчку, Карен Хачанов опустился с 28-го на 30-е место, а Аслан Карацев остался на 38-м месте.

Рейтинг АТР от 15 августа: