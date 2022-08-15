Кемерово, 15 августа, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Кемерове 26 августа начнут монтировать памятник воину-освободителю, который станет частью мемориального комплекса героям-сибирякам. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Серей Цивилёв.

Правительство Кемеровской области Памятник воину-освободителю

«Это часть нашей общей работы по сохранению для будущих поколений памяти о тех великих воинских и трудовых подвигах, которые наши предки совершали в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время, — прокомментировал Цивилёв. — Напомню, в Кемерове и Новокузнецке устанавливаются стелы «Город трудовой доблести». Работа, которую проделывают специалисты при создании памятника воину-освободителю, требует особых умений. Поэтому монумент будет воздвигнут в максимально возможные сроки при условии соблюдения всех необходимых технологий».

26-тонную бронзовую скульптуру доставят в Кемерово 25–26 августа на трёх фурах. Памятник будет включать точную копию памятника «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке. Вдоль аллеи к нему будут размещены гранитные пилоны с высеченными фамилиями трёх тысяч сибирских героев Советского Союза, России и кавалеров Ордена «Красной Звезды». Здесь же появятся около тысячи названий воинских соединений, которые уходили на фронт из Сибири, госпиталей и заводов, которые работали на фронт в тылу.

Согласно данным областного правительства, на территории комплекса будет возведён храм — копия Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском, и будет организован музейно-выставочный центр с интерактивной экспозицией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что городам Кемерово и Новокузнецк было присвоено звание «Город трудовой доблести». Соответствующее решение принято на заседании оргкомитета «Победа».