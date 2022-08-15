Москва, 15 августа, 2022, 09:50 — ИА Регнум. С 75-летием провозглашения независимости Индии поздравил индийского премьер-министра Нарендру Моди президент России Владимир Путин. Поздравительное послание 15 августа обнародовано на сайте Кремля.

Kremlin.ru Нарендра Моди и Владимир Путин

«Уважаемый господин премьер-министр, примите самые тёплые поздравления по случаю 75-летия провозглашения независимости Индии», — говорится в сообщении.

Также Путин отметил, что за время независимого существования Индия смогла добиться общепризнанных успехов в экономической, социальной, научно-технической и других сферах, а также по праву пользуется значительным авторитетом на мировой арене, исполняя конструктивную роль в решении вопросов международной повестки дня актуального характера.

«Российско-индийские отношения развиваются в духе особо привилегированного стратегического партнёрства. Москва и Нью-Дели успешно сотрудничают на самых различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках ООН, БРИКС, ШОС и других многосторонних структур», — отметил российский президент.

Кроме того, он высказал уверенность в том, что с помощью обоюдных усилий две страны обеспечат дальнейшее наращивание всех продуктивных межгосударственных связей на благо народов России и Индии, в интересах упрочения безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровне.

«Искренне желаю вам доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Индии — счастья и благополучия», — заключается в поздравлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал молодёжь старны посвятить следующие 25 лет своей жизни развитию нации.