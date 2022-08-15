Москва, , 09:50 — REGNUM По итогам 2022 года инфляция в России будет ниже 11%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 августа заявила профессор финансового университета при правительстве РФ Леля Паштова.

Инфляция Picserver.org

«В РФ есть основания надеяться на то, что инфляция окажется ниже 14%, так как промышленное производство в России в первом полугодии 2022 года выросло на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2021. Рост производства сельскохозяйственной продукции — 2,2%. Несмотря на многие пессимистические прогнозы денежных властей, мы видим, как производство в России не только не остановилось, но и растет, — сказала Паштова. — Инфляция в РФ по итогам 2022 года будет точно меньше, чем в Европе. Если точнее, думаю, ниже 11%. Многие предприятия промышленного комплекса столкнулись с ситуацией удорожания материалов и потери цепочек поставок комплектующих изделий, международные контракты были разорваны».

Но, как отметила экономист, есть и свои плюсы: рост курса рубля, дефляция второй месяц, стимулирование российского предпринимательства, развитие независимой экономической системы, переход на новый качественный инновационный импортозамещающий уровень развития.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, какие продукты питания в РФ подорожают осенью 2022 года.

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