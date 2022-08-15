Белгород, 15 августа, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Студены привели в порядок часы на Соборной площади в Белгороде, сообщил 15 августа в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.

Цитат из видео Часы в Белгороде

Жители обратили внимание на опаздывающие часы в одном из вечерних прямых эфиров главы региона. Власти договорились с ректором Белгородского государственного технического университета имени В. Г. Шухова, студенты вуза взяли шефство над механизмом.

«Ребята их починили, за что им отдельное спасибо от всех горожан и гостей нашей областной столицы! Надеюсь, что наши главные часы больше никогда не будут опаздывать!» — написал губернатор.

Кроме того, городские часы в ближайшее время ждёт реконструкция.