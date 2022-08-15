Студенты взяли шефство над часами на главной площади Белгорода
Белгород, 15 августа, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Студены привели в порядок часы на Соборной площади в Белгороде, сообщил 15 августа в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.
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Часы в Белгороде
Жители обратили внимание на опаздывающие часы в одном из вечерних прямых эфиров главы региона. Власти договорились с ректором Белгородского государственного технического университета имени В. Г. Шухова, студенты вуза взяли шефство над механизмом.
«Ребята их починили, за что им отдельное спасибо от всех горожан и гостей нашей областной столицы! Надеюсь, что наши главные часы больше никогда не будут опаздывать!» — написал губернатор.
Кроме того, городские часы в ближайшее время ждёт реконструкция.