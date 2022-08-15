Вашингтон, 15 августа, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В США спецслужбы фиксируют рост поступающих угроз в адрес правоохранителей на фоне проведения обысков в резиденции экс-президента страны Дональда Трампа, сообщает Fox News.

Lragir.am ФБР

Отмечается, что спецслужбы зафиксировали увеличение количества обещаний о расправе в отношении полицейских и судей, включая угрозу установить в том числе «грязную бомбу» у штаб-квартиры ФБР.

Кроме того, в соцсетях увеличилось количество призывов к «гражданской войне» и «вооруженному восстанию», многие угроз содержат заявления о том, что результаты выборов президента США в 2020 году были сфальсифицированы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники ФБР без предупреждения нагрянули с обыском в резиденцию бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго.

По данным The New York Times, их интересовали документы из Белого дома. По словам самого Трампа, обыски направлены на то, чтобы воспрепятствовать ему выдвигать свою кандидатуру на пост президента в 2024 году.

Читайте также: Рейд ФБР на поместье Трампа увеличил его рейтинги