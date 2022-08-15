Лондон, , 09:45 — REGNUM До падения Кабула США не информировали Великобританию о деталях соглашения в Дохе между Вашингтоном и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Газета The Sunday Times сообщила, что решение Вашингтона не допускать Лондон к секретному протоколу к этому соглашению оказало значительное влияние на «особые отношения» между Великобританией и Соединёнными Штатами.

Согласно интервью издания с источниками в британском правительстве, выяснилось, что приложения к соглашению в Дохе никогда не были переданы Великобритании или другим партнёрам по НАТО.

Газета сообщает, что спустя несколько месяцев, когда Британия всё ещё не знала о приложениях к соглашению, генерал сэр Ник Картер, в то время глава британского штаба обороны, обратился к своему американскому коллеге генералу Марку Милли с просьбой дать разъяснения.

Напомним, соглашение между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было подписано в феврале 2020 года. Многие эксперты считают, что подписание этого документа стало главной причиной падения прежнего афганского режима.