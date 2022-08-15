Москва, 15 августа, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Госдуме изменила порядок работы с обращениями граждан, парламентарии нашли способ борьбы с массовыми рассылками.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Утвержденный документ посвящен организации личного приема граждан и рассмотрения индивидуальных и коллективных обращений, поступивших в письменной или устной форме, а также в форме электронного документа.

Теперь письменные массовые обращения по одному и тому же вопросу от разных граждан или объединений граждан будут регистрироваться под одним номером и направляться в комитеты или комиссии, которые готовят проект ответа для направления гражданам и размещения на сайте Думы, пишет «Коммерсантъ».

Обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней, но депутаты или служащие аппарата вправе продлить срок рассмотрения на 30 дней. Продолжительность приема одного гражданина составляет не более 30 минут, следует из документа.

Депутат имеет право отказать гражданину в личном приеме, если он не является избирателем из его региона.

Кроме того, депутаты и госслужащие могут принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином или организацией, если в письме содержится вопрос, на который им неоднократно давались ответы по существу, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства.

Обращения, адресованные «всем депутатам Госдумы», без указания их фамилий, «могут быть переданы во фракции». Если в письме содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу депутатов, думское управление по работе с обращениями граждан может оставить его без ответа по существу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме о борьбе с массовыми рассылками обращений «под копирку» задумались после обсуждения законопроекта о QR-кодах на фоне пандемии коронавируса.

Читайте также:Законопроект об отказе от ответа на обращения граждан внесен в Госдуму