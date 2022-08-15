Керчь, Крым, 15 августа, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Под Керчью обнаружены крепостные стены, керамическая мастерская, зернохранилище, а также ряд других артефактов. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба НИУ «БелГУ».

(сс) JamesDeMers Археолог

Археологи университета принимают участие в Восточно-Крымской экспедиции РАН. Находки обнаружены при изучении античного памятника «Полянка» на Караларском побережье.

Уточняется, что найдена часть уличной вымостки, а также помещение, примыкавшее к оборонительной стороне поселения. Город существовал до V века нашей эры, он принадлежал к греческой культуре и входил в Боспорское царство.