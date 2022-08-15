Лондон, 15 августа, 2022, 09:43 — ИА Регнум. «Челси» сыграл вничью с «Тоттенхэм Хотспур» во втором туре чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Alexdeangelis86 Стадион «Стэмфорд Бридж»

В составе «Челси» голы забили защитники Калиду Кулибали и Рис Джеймс. У «Тоттенхэма» отличились Пьер-Эмиль Хёйбьерг и Гарри Кейн.

Стоит отметить, что во время матча главные тренеры команд Томас Тухель и Антонио Конте устроили потасовку.

На сегодняшний день «Челси» на седьмом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), на счету команды четыре очка. «Тоттенхэм» с четырьмя очками идёт на четвёртом месте.