Нижний Тагил, Свердловская область, 15 августа, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело по факту аварии с пятью погибшими в Нижнем Тагиле Свердловской области. Об этом сообщает региональное Управление СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет

Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершённое лицом, не имеющим права управления транспортным средством»). Следователи СКР выполняют комплекс действий по сбору доказательств. Им предстоит выяснить причины и условия, которые привели к трагедии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, смертельное ДТП произошло ночью 15 августа на перекрёстке улиц Газетная и Октябрьской Революции Нижнего Тагила. По предварительной информации, легковой автомобиль на скорости 170 километров в час проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с машиной скорой помощи. Виновником аварии предположительно стал 16-летний подросток. Погибли пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Свою доследственную проверку проводит прокуратура.