* талибов — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, , 09:40 — REGNUM Несколько девушек в афганской провинции Баглан накануне годовщины правления «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане устроили акцию протеста против дискриминационной политики талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении женщин. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан (сс) ArmyAmber

Девушки собрались в закрытом помещении и присоединились к другим протестующим женщинам с лозунгами «Хлеба, работы и свободы». На записанном видео они говорят, что положение афганских женщин отличается от того, что было в течение 20 лет, и что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «не должен больше испытывать женское терпение».

Протестующие вновь требовали допуска девушек и женщин к образованию и работе и подчёркивали, что школы должны быть открыты для девочек как можно скорее.

Насилие со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении протестующих женщин заставляет женщин и девушек выражать свои протесты и требования в закрытых помещениях.

Между тем 13 августа в Кабуле на акцию протеста вышли женщины. Но их акция протеста была разогнана избиениями, арестами и стрельбой в воздух.