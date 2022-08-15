Майкоп, , 09:38 — REGNUM Группа врачей из Адыгеи во главе с министром здравоохранения республики Рустемом Меретуковым прибыла в Генический район Херсонской области для оказания медицинской помощи населению. Они станут участниками акции «Поезд здоровья», проводя обследования всех желающих и выдавая лекарства. Акция проводится на безвозмездной основе, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

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«В составе бригады шесть врачей разного профиля: три терапевта, хирург, травматолог и педиатр. Они будут бесплатно проводить обследования для всех желающих и выдавать лекарства. Кроме того, при необходимости к обследованию в дистанционном режиме подключатся узкие специалисты», — написал Кумпилов в своем телеграм-канале.

Мобильная бригада уже успела принять более ста человек, в том числе около 30 детей. Врачам пришлось даже провести операцию в районной больнице г. Геническа. Населению района медиками из Адыгеи будет оказываться медпомощь в течение месяца. «Поезд здоровья» побывает за это время во многих населенных пунктах.

Напомним, Адыгея взяла шефство над Геническим районом Херсонской области. Специалисты из республики помогают налаживать мирную жизнь в районе.

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