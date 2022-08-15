В Херсонскую область прибыл десант врачей из Адыгеи
Майкоп, 15 августа, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Группа врачей из Адыгеи во главе с министром здравоохранения республики Рустемом Меретуковым прибыла в Генический район Херсонской области для оказания медицинской помощи населению. Они станут участниками акции «Поезд здоровья», проводя обследования всех желающих и выдавая лекарства. Акция проводится на безвозмездной основе, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Мобильная бригада уже успела принять более ста человек, в том числе около 30 детей. Врачам пришлось даже провести операцию в районной больнице г. Геническа. Населению района медиками из Адыгеи будет оказываться медпомощь в течение месяца. «Поезд здоровья» побывает за это время во многих населенных пунктах.
Напомним, Адыгея взяла шефство над Геническим районом Херсонской области. Специалисты из республики помогают налаживать мирную жизнь в районе.