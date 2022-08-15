Москва, 15 августа, 2022, 09:38 — ИА Регнум. 15 августа 1990 года весь Советский Союз узнал, что популярнейший рок-музыкант, лидер группы «Кино» Виктор Цой погиб в автокатастрофе, что было неожиданно, страшно и во что никак не хотелось верить.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У стены Цоя. Улица Арбат

Песни Цоя будоражили сознание современников и популярны по сей день, и 15 августа каждого года с тех пор его поклонники собираются, а его песни слышны в этот день особенно часто и остаются актуальными и для молодых поколений, которые далеки и от того времени и от его понимания.

Что же является причиной такой сверхпопулярности, которая продолжается спустя 32 года после гибели певца и поэта? Тут много факторов.

Один из главных, что Цой звал к священной войне с сытостью, равнодушием и успокоенностью (читай — мещанством), что не может не находить отклика в по-настоящему молодых и чистых сердцах. Он был честен и бескомпромиссен. Говорил на понятном языке и простыми словами выражал какие-то фундаментальные константы человеческого бытия, был личностью и своими песнями учил тому, чтобы люди тоже становились личностями. А также ушёл очень молодым и навсегда остался всем тем, что про него было сказано выше.

В результате всего этого, его поклонникам после его песен всегда светит звезда по имени Солнце, каждый из них видит у себя на рукаве Группу крови, и просит пожелать ему не остаться в этой траве, а в небе над ними горит Звезда, кроме которой некому им помочь.

Именно потому Цой остался последним героем времен развала СССР и продолжает быть им по сей день, так как чтобы достичь его уровня нужно делать то, что и как он делал и быть таким, каким он был, что было описано выше. Нынешнее время, когда Россия просыпается и снова возвращается к своим корням, начав спецоперацию на Украине и очищаясь от 30-летнего мёртвого сна, особенно актуально для того, чтобы в ней появились новые герои и ростки этого уже имеются. Однако сложится ли всё именно так, покажет только время. А пока — доброе уро, последний герой! Доброе утро тебе и таким как ты!