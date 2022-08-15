Калуга, 15 августа, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Реализация государственной социальной помощи на основании социального контракта на территории региона стала предметом обсуждения 15 августа в рамках заседания правительства Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области На 2022 год общий объем финансирования составляет 339,5 млн рублей. Социальные контракты заключили 1579 граждан

По информации министра труда и социальной защиты региона Павла Коновалова, государственная социальная помощь на основании социального контракта предоставляется малоимущим гражданам на территории области с 2014 года. Однако значимым направлением поддержки людей с низкими доходами социальный контракт стал в 2021 году, когда помощь начала оказываться в зависимости от индивидуальной ситуации и благодаря федеральному софинансированию.

«На 2022 год общий объем финансирования составляет 339,5 млн рублей. Социальные контракты заключили 1579 граждан. Наиболее востребованными сферами деятельности у предпринимателей при заключении социального контракта являются парикмахерские, косметические услуги, флористика, дизайн, изготовление сувенирной продукции и кондитерских изделий. Для развития личного подсобного хозяйства чаще всего покупают домашний скот, пчел, теплицы, оборудование для выращивания и переработки сельскохозяйственной продукции», — отметил Павел Коновалов.

С 1 июля размер выплат на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности увеличился с 250 до 350 тыс. рублей, на ведение личного подсобного хозяйства — со 100 до 200 тыс. рублей Это сделает социальный контракт еще продуктивнее и поможет в более короткие сроки выйти семье на уровень самообеспечения и увеличить свои доходы. Спрос на поддержку по социальному контракту в области весьма высок. До конца 2022 года все выделенные средства будут освоены в полном объёме.