Новокузнецк, Кемеровская область, 15 августа, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В Новокузнецке продолжается рост числа заразившихся коронавирусом. Об этом со ссылкой на региональный минздрав 15 августа сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Ситуация начинает быть тревожной, — написал Кузнецов в своём телеграм-канале. — Больше всего обращений в поликлиники среди взрослого (трудоспособного населения), а также выросло число граждан, обратившихся за скорой медицинской помощью».

По официальным данным, за последние пять дней в «красной» зоне оказались 1320 горожан (неделю назад — 727). Резко увеличилось и количество вызовов на станцию скорой медицинской помощи — до 469 вызовов в день. Город, по словам мэра, практически вернулся к количеству вызовов в острый период 2021 года.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кузбассе на лечении из-за коронавируса находятся 2717 пациентов. За сутки было выявлено 392 новых носителя коронавируса.