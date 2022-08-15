Красноярск, 15 августа, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Красноярском крае новый учебный год начнётся в очном режиме, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщила министр образования региона Светлана Маковская.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

По её словам, сохраняются дезинфекционный режим, обязательная термометрия для взрослых и детей. Работники пищеблоков должны использовать индивидуальные средства защиты.

Что касается праздничных линеек, на них могут присутствовать родители, подчеркнула Маковская.

Как сообщили ИА REGNUM 15 августа в краевом минобразования, к началу учебного года на сегодняшний день готовы более 96% школ региона. Муниципальные комиссии приняли уже 998 зданий школ из 1024.

Добавим, в 2022 году школы края примут более 367 тысяч учеников. Это почти на 6 тысяч больше, чем в 2021 году. Более 39 тысяч детей пойдут в первый класс.

На подготовку школ в текущем году выделено более 2,9 млрд рублей (почти половина — затраты регионального бюджета).

Как сообщало ИА REGNUM, за год в Красноярском крае цены на школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары выросли на 17,1%; одежду для детей школьного возраста — на 11,8; обувь детскую — на 9,3%.

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