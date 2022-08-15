Оренбург, 15 августа, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Оренбургской области число пострадавших от укусов клещей увеличилось до 2670. Среди них 1044 человека — это дети, сообщили 15 августа в Управлении Роспотребнадзора по региону.

John Tann Клещ

Добавим, неделей ранее (по состоянию на 8 августа) в Оренбуржье числился 2631 человек, в том числе 1028 детей, пострадавший от клещевых атак.

Наибольшее количество обращений к медикам из-за укусов клещей отмечено в Оренбурге (771), Бузулуке (324), Новотроицке (181); в а также Оренбургском (128), Сакмарском (106), Бузулукском (65) районах. Экстренную иммунопрофилактику иммуноглобулином против клещевого вирусного энцефалита получили 347 человек. На территории Оренбургской области акарицидные обработки проведены на площади 1031,9 га.

Новых случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом не зафиксировано. В регионе по-прежнему информируют о двух фактах заболевания клещевым вирусным энцефалитом и двух — иксодовым клещевым бореллиозом.