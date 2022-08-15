Москва, , 09:35 — REGNUM Делегация министерства промышленности и торговли Афганистана во главе с министром Нуриддин Азизи прибыла 14 августа в Москву, передаёт «Прайм»

Афганистан

С 15 по 17 августа состоятся переговоры между профильными министерствами России и Афганистана в Минсельхозе и Минэнерго РФ.

Стороны намерены обсудить вопросы закупок нефти, других видов топлива, пшеницы, муки и подсолнечного масла.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Афганистана намерена закупить почти 1 миллион баррелей российской нефти.

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