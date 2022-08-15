Париж, 15 августа, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон соберет всех представителей ведомств после того, как лесные пожары будут потушены, чтобы обсудить «модель предотвращения пожаров и борьбы с ними» во Франции, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Будут приглашены пожарные, подкрепления из-за рубежа, фермеры и выборные должностные лица, чтобы «отблагодарить» их.

В настоящее время президент находится в отпуске в форте Брегансон, а возвращение Эммануэля Макрона запланировано на 22 августа.

Пожар возобновился в департаменте Юра, в результате чего общая площадь сожженных земель составила более 800 га. Президент заявил о своей «солидарности» и приветствовал «акты местной мобилизации», в частности фермеров, которые снабжали пожарных водой.