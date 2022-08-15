Херсон, Украина, , 10:00 — REGNUM Многофункциональные центры (МФЦ) могут появиться в Херсонской области, этот вопрос сейчас прорабатывается. Об этом рассказала замглавы администрации региона Екатерина Губарева.

Херсон Иван Шилов, ИА REGNUM

По её словам, дорожная карта открытия МФЦ уже прорабатывается. Получать услуги в центрах смогут и российские граждане, и те, кто ещё не получил гражданство.

«Мы сейчас прорабатываем вопрос открытия МФЦ в Херсоне, в котором в том числе будут предоставляться услуги тем, у кого нет пока паспорта РФ», — сообщила Губарева в интервью ТАСС.

Она добавила, что жители региона стали активнее получать российские паспорта. Сначала люди опасались, и за паспортами шли те, чьи родственники живут в России. Теперь страх прошёл, и люди идут с большим желанием.

Российское гражданство даёт доступ к большому количеству услуг, пособий, которые есть в России, отметила Губарева.

Как сообщало ИА REGNUM, Херсонскую область российские войска полностью освободили в середине марта. В конце апреля в области сформировали военно-гражданскую администрацию.

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