Херсон, Украина, 15 августа 2022, 10:00 — REGNUM Многофункциональные центры (МФЦ) могут появиться в Херсонской области, этот вопрос сейчас прорабатывается. Об этом рассказала замглавы администрации региона Екатерина Губарева.

Херсон
Херсон
Иван Шилов, ИА REGNUM

По её словам, дорожная карта открытия МФЦ уже прорабатывается. Получать услуги в центрах смогут и российские граждане, и те, кто ещё не получил гражданство.

«Мы сейчас прорабатываем вопрос открытия МФЦ в Херсоне, в котором в том числе будут предоставляться услуги тем, у кого нет пока паспорта РФ», — сообщила Губарева в интервью ТАСС.

Она добавила, что жители региона стали активнее получать российские паспорта. Сначала люди опасались, и за паспортами шли те, чьи родственники живут в России. Теперь страх прошёл, и люди идут с большим желанием.

Российское гражданство даёт доступ к большому количеству услуг, пособий, которые есть в России, отметила Губарева.

Как сообщало ИА REGNUM, Херсонскую область российские войска полностью освободили в середине марта. В конце апреля в области сформировали военно-гражданскую администрацию.

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