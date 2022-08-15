Донецк, 15 августа, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Украинские формирования обстреляли населённый пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 15 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

В 7:20 нанесён удар с позиций киевских войск в Новомихайловке. По Еленовке выпущено восемь снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые украинские формирования совершили обстрел Донецка и Горловки.