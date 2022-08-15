Ульяновск, , 09:29 — REGNUM В Ульяновской области разрабатывают программу по развитию спорта на предприятиях, которая формируется с учётом предложений спортивной общественности и федераций. Помимо этого, в регионе будут развивать киберспорт и спортивное программирование. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам работы профильного совета.

Российский спорт ИА REGNUM

Власти отмечают, что 2023 год будет объявлен в Ульяновской области Годом корпоративного спорта. По словам главы минспорта Рамиля Егорова, власти планируют разработать региональную дорожную карту по развитию спорта на предприятиях, в которой будут обобщены предложения от спортивной общественности и федераций.

«Необходимо, чтобы спортивные объекты активнее взаимодействовали с трудовыми коллективами, профсоюзами», — сказал министр спорта.

В 2023 году регион станет «пилотом» по выполнению социального заказа на физкультурно-оздоровительные и услуги спортивной подготовки. К 2024 году во всех образовательных учреждениях хотят создать спортивные клубы и организовать систему проведения соревнований школьных и студенческих спортивных лиг.

Ключевой программой развития отрасли станет стратегия развития физической культуры и спорта до 2030 года, в рамках которой определён ряд приоритетов. Для повышения активности спортсменов и стимулирования запланированы крупные соревнования. В частности, в 2022 году в Ульяновской области планируется провести открытый Чемпионат России по дзюдо среди ветеранов, игры единоборств Россия — Белоруссия, е всероссийские соревнования по художественной гимнастике, в 2023 год запланирован международный турнир по хоккею с мячом «Кубок дружбы».

В качестве «перспективных направлений» названы киберспорт и спортивное программирование — первые тематические мероприятия по данным видам спорта состоятся в ноябре 2022 года.

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Напомним, что 1 июня 2022 года вступил в силу федеральный закон, согласно которому в России попасть на крупные спортивные мероприятия можно будет только по паспорту болельщика (Fan ID).

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Ульяновской области отметили День физкультурника, в рамках которого было организовано более 160 акций и различных событий.