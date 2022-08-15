Архипелаг Земля Франца-Иосифа, Архангельская область, , 09:36 — REGNUM Корабли Северного флота РФ проведут учения по защите российских арктических островов. Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе флота.

БПК «Адмирал Левченко» Mil.ru

Отряд из боевых кораблей Северного флота уже прибыл к острову Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Именно там расположена самая северная военная база Вооружённых сил России — «Арктический трилистник» и аэродром Нагурская.

Оборону островной зоны в Арктике отработают военные моряки и личный состав тактической группы, дислоцированной на острове. Среди них экипажи больших десантных кораблей «Адмирал Левченко» и «Александр Отраковский», а также расчёты берегового ракетного комплекса «Бастион».

Военным предстоит совместно отработать уничтожение морского десантного отряда условного противника и отражение воздушного нападения на собственные силы.

Отметим, что арктический поход кораблей Северного флота стартовал 10 августа 2022 года. Первыми участниками похода стали корабли «Адмирал Левченко», «Александр Отраковский» и большой морской танкер «Сергей Осипов».