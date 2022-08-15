Кемерово, 15 августа, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Председатель парламента Кемеровской области Алексей Зеленин вошёл в состав Совета при президенте России по развитию местного самоуправления. Указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

zskuzbass.ru Алексей Зеленин

Согласно официальной информации на сайте кузбасского облпарламента, Зеленин является доктором политических наук, профессором, заведующим кафедрой истории России Кемеровского государственного университета.

Напомним, что Совет при президенте России состоит из федеральной, региональной и муниципальной части. Алексей Зеленин вошёл в региональную часть.