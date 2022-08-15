Казань, , 09:53 — REGNUM В столице Татарии с 17 по 20 августа пройдут Дни культуры Белоруссии в России. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры РТ.

Россия и Белоруссия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В рамках проекта 18 августа в Казанском академическом русском Большом драматическом театре имени В. И. Качалова состоится гала-концерт мастеров искусств Белоруссии. В этот же день будет развернута выставка «Неглюбская текстильная традиция».

В казанских музеях А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина Национального музея РТ откроется выставка, посетители которой смогут увидеть портреты и пейзажи, сюжетно-тематические работы по мотивам жизни и творчества «Песняроў зямлі беларускай». Выставка продлится до 30 августа.

В кинотеатре «Синема 5» состоятся показы белорусских кинофильмов.

Дни культуры Республики Беларусь проводятся при поддержке Министерств культуры России и Белоруссии.

ИА REGNUM ранее сообщало, в июле Дни белорусской национальной культуры провели в Воронеже. Жителей ознакомили с национальными традициями белорусской культуры, работами мастеров декоративно-прикладного искусства.

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