Донецк, 15 августа, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел Донецка и Горловки. Об этом 15 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

В 6:51 зафиксирован удар по Кировскому району Донецка, выпущено три снаряда калибра 152 мм.

В 6:54 из Дзержинска обстреляна Горловка. По Никитовскому району выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.